Си Цзиньпин призвал Японию ответственно отнестись к утилизации воды с "Фукусимы"

Председатель КНР также подчеркнул, что вопрос сброса воды с японской электростанции касается здоровья людей во всем мире, состояния глобальной морской среды и затрагивает интересы всех региональных государств

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Япония должна ответственно отнестись к вопросу утилизации воды с аварийного энергоблока АЭС "Фукусима". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, прошедшей на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

"Японская сторона должна конструктивно и ответственно подойти к сбросу радиоактивно загрязненной воды с АЭС "Фукусима", - приводит его слова агентство Xinhua.

Председатель КНР также подчеркнул, что вопрос сброса воды с японской электростанции касается здоровья людей во всем мире, состояния глобальной морской среды и затрагивает интересы всех региональных государств.

С конца августа 2023 года Пекин ввел полный запрет на закупки морепродуктов в Японии, требуя от Токио прекратить сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Японские власти утверждают, что эта вода очищена от всех радиоактивных веществ, кроме трития. Его содержание в ней, как подчеркивают в Токио, во много раз ниже нормы, в том числе благодаря разбавлению чистой морской водой. Операцию по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" одобрило Международное агентство по атомной энергии.