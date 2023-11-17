17 ноября, 07:11
Саммит АТЭС

Си Цзиньпин призвал Японию ответственно отнестись к утилизации воды с "Фукусимы"

Председатель КНР также подчеркнул, что вопрос сброса воды с японской электростанции касается здоровья людей во всем мире, состояния глобальной морской среды и затрагивает интересы всех региональных государств

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Япония должна ответственно отнестись к вопросу утилизации воды с аварийного энергоблока АЭС "Фукусима". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, прошедшей на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Читайте также
Что известно об Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве

"Японская сторона должна конструктивно и ответственно подойти к сбросу радиоактивно загрязненной воды с АЭС "Фукусима", - приводит его слова агентство Xinhua.

Председатель КНР также подчеркнул, что вопрос сброса воды с японской электростанции касается здоровья людей во всем мире, состояния глобальной морской среды и затрагивает интересы всех региональных государств.

С конца августа 2023 года Пекин ввел полный запрет на закупки морепродуктов в Японии, требуя от Токио прекратить сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Японские власти утверждают, что эта вода очищена от всех радиоактивных веществ, кроме трития. Его содержание в ней, как подчеркивают в Токио, во много раз ниже нормы, в том числе благодаря разбавлению чистой морской водой. Операцию по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" одобрило Международное агентство по атомной энергии. 

Теги:
ЯпонияКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинКисида, Фумио
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация