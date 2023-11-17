17 ноября, 07:17,
обновлено 17 ноября, 07:50

Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань

Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, тайваньский вопрос всегда был самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны перестать вооружать Тайвань и вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать планы США продолжить поставки вооружений Тайваню после переговоров лидеров Китая и США в Калифорнии.

"Тайваньский вопрос всегда был самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях, - отметила Мао Нин. - США должны <…> прекратить вооружать Тайвань, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и поддержать мирное воссоединение Китая".

По ее словам, Вашингтон должен на практике показать, что США действительно не поддерживают независимость Тайваня.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден уведомил председателя КНР Си Цзиньпина на состоявшейся 15 ноября встрече о намерении Вашингтона продолжать поставки оружия Тайваню. Кирби отметил, что продолжение поставок вооружений связано с желанием США предоставить Тайваню возможности для самообороны.

15 ноября Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния). Переговоры близ Сан-Франциско стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Это был первый визит Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на острове Бали в ноябре 2022 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций. 

Теги:
СШАКитайТайвань
© Информационное агентство ТАСС
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