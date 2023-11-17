Bloomberg: Эрдоган может попросить у ФРГ 20 истребителей Typhoon

Но сделка маловероятна, отметили в агентстве

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган может попросить канцлера Германии Олафа Шольца во время визита в Берлин в пятницу снять запрет на продажу истребителей Eurofighter Typhoon, однако ФРГ, вероятно, откажется. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких и германских чиновников.

По его данным, Турция может запросить у Германии, которая вместе с Испанией, Великобританией и Италией входит в консорциум Eurofighter по производству истребителей, не менее 20 самолетов с возможностью впоследствии удвоить их число. Турецкая республика, как сообщили собеседники, нуждается в подобных самолетах для "обновления устаревших ВВС", а также для ответа на закупку Грецией французских самолетов Dassault Rafale. Но ФРГ вряд ли пойдет на уступки, поскольку между странами сохраняется напряженность в дипломатических отношениях по нескольким вопросам, включая осуждение действий Израиля в секторе Газа, закупку российских ПВО и задержку ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Bloomberg поясняет, что Турция уже давно планировала вывести из эксплуатации парк устаревших самолетов F-4. Этот вопрос стал приоритетным для Эрдогана после того, как в 2019 году США исключили Турцию из программы по созданию истребителя F-35 американской компании Lockheed Martin. После того, как Турция договорилась с Россией о покупке ЗРК С-400, в Вашингтоне начали опасаться, что они могут быть использованы для сбора данных о боевых самолетах стран-членов НАТО. В связи с этим США заявили, что ратификация заявки Швеции на вступление в НАТО со стороны Анкары служит обязательным условием для получения согласия на продажу самолетов.

Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что не является сторонником покупки истребителей F-35, однако указал, что Турция планирует купить 40 истребителей Eurofighter Typhoon. По его словам, Великобритания и Испания дали предварительное согласие на продажу, а Германия пока не согласилась.