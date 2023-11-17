17 ноября, 07:36

В Белоруссии заявили о совместном с Россией противостоянии попыткам фальсификации истории

Министр культуры страны Анатолий Маркевич отметил, что "сегодня недостаточно только беречь и возрождать традиции, нужно уходить от культурных веяний, которые противоречат нашим устоям и морали"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия предпринимают совместные усилия для того, чтобы противостоять попыткам фальсификации истории и безнравственным культурным веяниям. Об этом заявил министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич в ходе дискуссии с российской коллегой Ольгой Любимовой в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Министерства культуры Беларуси и России ведут совместную работу по недопущению реабилитации нацистов и их пособников, против пересмотра священной для нашей памяти страниц истории, формирования и распространения культурных посылов, отвергающих истинные духовные ценности", - отметил глава белорусского Минкультуры.

По словам Маркевича, "сегодня недостаточно только беречь и возрождать традиции, нужно уходить от культурных веяний, которые противоречат нашим устоям и морали". "Мы в очередной раз являемся свидетелями переформатирования мироустройства, где накопилось много агрессии и злобы, идут информационные войны, предпринимаются попытки переписать историю. Нам необходимо активно объединять усилия по противостоянию этим процессам", - призвал белорусский министр.

Он считает, что в условиях нарастания разобщенности в мире необходимо эффективно использовать культурное пространство для укрепления дружеских отношений между народами. "В этой связи правительством нашей страны предложено в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в 2024 году провести день национальных культур государств-членов Шанхайской организации сотрудничества под эгидой министров культуры этих стран. Данное мероприятие может стать уникальной площадкой для знакомства с традициями и разнообразием культур стран ШОС", - сказал министр культуры Белоруссии. 

Теги:
БелоруссияРоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
© Информационное агентство ТАСС
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