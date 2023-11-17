Эксперт: главное "поле боя" между КНР и США находится не за столом переговоров

Старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн считает, что оно находится в динамике их внутреннего развития и заключается в мудрости, которую проявляет каждая из сторон при проработке стратегии в области международных отношений

ПЕКИН, 17 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Наиболее напряженная сфера противодействия Китая и Соединенных Штатов находится за пределами переговорного процесса и определяется внутренней динамикой развития, а также мерами внешнеполитической стратегии двух стран. Об этом корреспонденту ТАСС заявил эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн.

"Главное поле боя в игре, которую ведут Китай и США, находится не за столом переговоров, а в динамике их внутреннего развития, оно также заключается в мудрости, которую проявляет каждая из сторон при проработке стратегии в области международных отношений", - подчеркнул он. Таким образом эксперт прокомментировал недавнюю встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Калифорнии.

Цянь Фэн отметил, что отношения двух стран находятся на ключевом этапе, а китайско-американский саммит "способствовал их стабилизации, в определенной степени позволил ослабить напряженность", которая возникла после инцидента с аэростатом КНР, сбитым ВС США в начале 2023 года. "Удастся ли после встречи, состоявшейся под Сан-Франциско, еще прочнее закрепить стимулы к улучшению и стабилизации китайско-американских отношений и вернуть их на правильный путь, коренным образом зависит от того, смогут ли Соединенные Штаты стратегически воспринять законное право Китая на развитие", - добавил он.

Что будет дальше

Как уточнил Цянь Фэн, перспектива взаимодействия между Пекином и Вашингтоном также во многом определяется тем, будут ли США по-прежнему рассматривать КНР в качестве крупнейшего геополитического вызова. По его словам, развитие отношений между двумя странами зависит и от того, будет ли американская сторона "продолжать создавать Китаю блокаду путем выстраивания союзнической системы и руководствуясь ценностными установками", а также станет ли она и в дальнейшем оказывать давление и ужесточать контроль в торгово-экономической и научно-технической сферах.

Китайский политолог напомнил, что в отношении китайско-американских отношений Пекин "занимает неизменную позицию". "Она заключается в том, что Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, поддерживать мирное сосуществование и продвигать сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Это не только урок, извлеченный из 50-летней истории отношений двух стран, но и откровение, полученное в ходе исторических конфликтов между ведущими державами, - пояснил он. - Однако США до сих про не полностью согласны с этой принципиальной установкой, предложенной КНР".

Цянь Фэн добавил, что после прихода к власти администрации Байдена Китай, испытывая давление, был вынужден принять контрмеры и пойти на ответные шаги в отношении США. "Это было сделано ради защиты собственного суверенитета и национального достоинства", - отметил он.

"В дальнейшем, учитывая внутриполитическую борьбу США, их стратегию в области государственной безопасности, а также многочисленные потребности, связанные с обеспечением стабильности китайско-американских отношений, [можно сказать, что] эта двухвекторная модель и двуличный подход Соединенных Штатов, которые одновременно оказывают давление и продвигают диалог, в значительной мере будет сохранена, - выразил уверенность Цянь Фэн. - Борьба вперемешку с общением [между Пекином и Вашингтоном] все-таки будут нормой и в дальнейшем. В вопросе китайско-американских отношений Пекин по-прежнему будет следовать принципам "меня не обижают - я никого не трогаю" и "через борьбу к единству".

15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели переговоры, которые длились четыре часа. Белый дом назвал их "откровенными и конструктивными". Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И, "светлое будущее" отношений между двумя странами прежде всего будет зависеть от взаимного доброжелательного настроя.