17 ноября, 07:57

Байден пригласил премьера Японии посетить США в 2024 году

На встрече стороны провели "откровенный обмен мнениями" по различным вопросам международной повестки, рассказал генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден пригласил премьер-министра Японии Фумио Кисиду посетить США с официальным визитом в 2024 году и как можно скорее. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

"В ходе встречи президент Байден пригласил премьера Кисиду посетить США в следующем году в кратчайшие сроки. Что касается конкретных дат и других деталей, то их предстоит проработать", - сказал он.

"На встрече они также провели откровенный обмен мнениями по различным вопросам, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке, на Украине, в Китае, КНДР, а также Индо-Тихоокеанском регионе в целом. Они подтвердили, что и дальше будут укреплять двусторонние отношения", - добавил Мацуно.

Кисида посещал США с официальным визитом в январе текущего года.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско. 

Теги:
ЯпонияУкраинаСШАКНДРКитайСаммит АТЭСПалестино-израильский конфликтКисида, ФумиоБайден, Джо
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