На Украине остановили печать учебников молдавского языка после возмущения Румынии

В министерстве образования и науки отметили, что в стране вместо понятия "молдавский язык" уже официально используется понятие "румынский язык" и что все официальные решения и документы будут готовиться с учетом этого изменения

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Украины остановило печать учебников молдавского языка после возмущения румынской стороны. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что на Украине вместо понятия "молдавский язык" уже официально используется понятие "румынский язык" и что все официальные решения и документы будут готовиться с учетом этого изменения.

Комментируя информацию в СМИ о выпуске учебников молдавского языка, в ведомстве указали, что "их утвердили в печать еще в мае, а основной тираж напечатали летом, то есть до принятия решения о неиспользовании понятия "молдавский язык".

"Сегодня министерство остановило любую дополнительную печать этих учебников, а также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке", - добавили в министерстве.

Накануне румынские СМИ обратили внимание на то, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдавский язык" и "Молдавская и мировая литература" для учеников 5-х классов. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил раздражение в связи с этим, напомнив об обещании украинского правительства отказаться от словосочетания "молдавский язык".

Ситуация вокруг молдавского языка

Власти Украины официально начали считать молдавский язык румынским 18 октября, такое решение было принято на совместном заседании украинского и румынского правительств в Киеве. Как сообщил Чолаку на пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем, "молдавский язык - это изобретение Российской Федерации", он также заявил, что после решения украинского правительства молдавский язык "был вычеркнут". Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Чолаку назвал совместное решение по языковому вопросу стратегическим.

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако в соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны, продвигают идею объединения и поддерживают соответствующие молдавские партии. В Конституции Молдавии, принятой в 1994 году, язык страны назван молдавским, но это не помогает разрешить споры. В 2023 году депутаты правящей в Молдавии Партии действия и солидарности приняли постановление о переименовании молдавского языка в румынский. Парламентарии оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовать отказались. При этом в основной закон соответствующие изменения не были внесены, а проблема названия языка, на котором говорят граждане, остается одной из причин напряженности в молдавском обществе.