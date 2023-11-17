В Азербайджане заверили, что всегда бережно относятся к русскому языку

Председатель парламента Сахиба Гафарова рассказала о функционировании почти 340 русскоязычных школ на территории страны

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Отношение к русскому языку в Азербайджане всегда было и остается бережным. Об этом заявила председатель Милли меджлиса (парламента) республики Сахиба Гафарова, выступая на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

"В 2023 году в Азербайджане был подготовлен и проведен целый ряд научно-образовательных, культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к Году русского языка. Хотелось бы отметить, что в Азербайджане всегда бережно относились и относятся к русскому языку", - сказала спикер.

Гафарова подчеркнула, что в Азербайджане функционирует около 340 школ, где преподавание ведется только на русском языке. В них обучаются более 150 тыс. детей. А в русских отделениях высших учебных заведений республики в настоящее время получают образование более 15 тыс. студентов.

Председатель парламента Азербайджана отметила особое значение гуманитарного аспекта сотрудничества в рамках СНГ, добавив, что он способствует укреплению взаимопонимания, добрососедства между государствами - членами Содружества. Она напомнила, что III Игры стран СНГ будут проведены в 2025 году в Азербайджане. "Мы уверены, что эти Игры будут еще одним вкладом в дело развития сотрудничества и успешного взаимодействия на пространстве СНГ", - подчеркнула спикер азербайджанского парламента.