В Красном Кресте рассчитывают на продолжение сотрудничества с МПА СНГ

Руководитель региональной делегации федерации Даврон Мухамадиев назвал "прекрасной моделью" активное взаимодействие с Содружеством

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Региональные отделения Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца рассчитывают на продолжение сотрудничества с Межпарламентской ассамблеей (МПА) СНГ в обеспечении пострадавших от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций медицинской помощью. Об этом заявил Глава региональной делегации федерации Даврон Мухамадиев, выступая на 56-м заседании МПА в Бишкеке.

"На протяжении всего времени нашей деятельности мы продолжаем уделять особое внимание взаимодействию и диалогу с органами государственной власти, парламентскими организациями для обеспечения равной и справедливой помощи различным категориям населения. В этой связи активное сотрудничество с Межпарламентской Ассамблеей СНГ является для нас прекрасной моделью такого диалога, направленного на укрепление благополучия населения, снижение негативных последствий бедствий, кризисов, болезней, чрезвычайных происшествий. И мы уверены в дальнейшем развитии нашего эффективного многоаспектного партнерства", - сказал он.

Он отметил также, что усилиями обществ Красного Креста и Красного Полумесяца "только за период 2019-2022 годов на пространстве СНГ более 500 тысяч человек получили жизненно важную помощь после бедствий, обеспечен доступ десятков тысяч человек к услугам здравоохранения, чистой питьевой воде, гигиене, получению необходимой информации о здоровом образе жизни".