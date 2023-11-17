Япония и Китай договорились провести экономический диалог на высоком уровне

Стороны планируют обсудить здравоохранение, экологию и энергосбережение, рассказали в японском МИД

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи, состоявшейся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), договорились о проведении раунда экономического диалога на высоком уровне. Об этом сообщил МИД Японии.

"Лидеры двух стран договорились провести японо-китайский экономический диалог на высоком уровне в подходящее время для достижения конкретных результатов в таких областях сотрудничества, как чистая экономика, охрана окружающей среды, энергосбережение, здравоохранение. Лидеры двух стран также приветствовали начало японо-китайского диалога по экспортному контролю", - отмечается в сообщении ведомства.

Премьер-министр Японии также заявил о намерении "развивать взаимовыгодное сотрудничество в конкретных областях экономики и [в сфере] гуманитарных обменов", а также выступил за активизацию обменов на уровне бизнеса.

Нынешняя встреча Кисиды и Си Цзиньпина прошла на фоне охлаждения отношений двух стран. Оно наступило после решения Японии сбросить очищенную от радиации воду с АЭС "Фукусима-1" в океан и последовавшего в ответ на это эмбарго со стороны КНР на японские морепродукты.