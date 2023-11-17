17 ноября, 08:27

Вице-спикер парламента Армении заявил, что в стране сохраняется обучение на русском языке

Им владеет большая часть населения, отметил Рубен Рубинян

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Обучение на русском языке сохраняется в школах и вузах Армении, его знает большинство населения страны. Об этом заявил заместитель председателя Национального собрания (парламента) Армении Рубен Рубинян на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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"Число действующих на территории Армении школ с классами обучения на русском языке - 45. В 63 школах осуществляется углубленное обучение русскому языку. Этот предмет обязателен и на первых курсах вузов", - сказал он.

Рубинян добавил, что в Армении русский язык пользуется популярностью, им владеет большая часть населения. Он отметил важную роль русского языка в сфере армянской культуры. "Русский язык объединяет представителей разных культур, народов и национальностей", - указал он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило процесс передачи учебников на русском языке в школы республики под предлогом необходимости их экспертизы. Он напомнил, что России удалось изыскать дополнительные бюджетные средства на приобретение и безвозмездную передачу более 50 тыс. учебников школам Армении с обучением на русском языке. Решение было принято после неоднократных обращений армянских депутатов на заседаниях двусторонней межпарламентской комиссии и при непосредственной поддержке руководства Совета Федерации. Воробьев выразил сожаление в связи с тем, что "от таких недальновидных политических интриг в первую очередь страдают простые мальчишки и девчонки братского армянского народа".

Воробьев добавил, что этот вопрос об учебниках был поднят российской парламентской делегацией в Бишкеке перед вице-спикером армянского парламента Рубиняном. 

Теги:
Воробьев, Юрий ЛеонидовичАрменияРоссия
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