Минобороны КНР сообщило о проведении Пекином оборонного форума ШОС

Он пройдет с 20 по 29 ноября

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Китая проведет V Форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по обороне и безопасности 20-29 ноября. Об этом китайское оборонное ведомство сообщило на своей странице в соцсети WeChat.

"С 20 по 29 ноября 2023 года Минобороны КНР проведет V Форум ШОС по обороне и безопасности. В нем примут участие представители оборонных ведомств, эксперты и научные сотрудники стран-членов ШОС, государств-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу", - говорится в публикации.

Сообщается, что в рамках форума пройдут экспертные лекции, семинары и обмены мнениями, направленные на улучшение взаимопонимания и углубление взаимного доверия между вооруженными силами стран-членов ШОС. Участники мероприятия сосредоточатся на обсуждении регионального сотрудничества в области безопасности, а также методов и путей организации взаимодействия в данной области.