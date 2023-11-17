17 ноября, 08:31
ШОС

Минобороны КНР сообщило о проведении Пекином оборонного форума ШОС

Он пройдет с 20 по 29 ноября

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Китая проведет V Форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по обороне и безопасности 20-29 ноября. Об этом китайское оборонное ведомство сообщило на своей странице в соцсети WeChat.

"С 20 по 29 ноября 2023 года Минобороны КНР проведет V Форум ШОС по обороне и безопасности. В нем примут участие представители оборонных ведомств, эксперты и научные сотрудники стран-членов ШОС, государств-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу", - говорится в публикации.

Сообщается, что в рамках форума пройдут экспертные лекции, семинары и обмены мнениями, направленные на улучшение взаимопонимания и углубление взаимного доверия между вооруженными силами стран-членов ШОС. Участники мероприятия сосредоточатся на обсуждении регионального сотрудничества в области безопасности, а также методов и путей организации взаимодействия в данной области. 

Теги:
КитайШанхайская организация сотрудничества
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация