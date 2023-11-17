17 ноября, 09:18

Эксперт: конфликты на Ближнем Востоке и на Украине контролируются в определенных пределах

Важным фактором во всем этом также является Китай, который США "ищут возможность успокоить", отметил директор Института инициативы "Один пояс - один путь" и системы глобального управления при Фуданьском университете Хуан Жэньвэй

ШАНХАЙ, 17 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке контролируются в определенных пределах, чтобы они не переросли в войну между Россией и НАТО, а также США и Ираном. Такое мнение высказал корреспогденту ТАСС директор Института инициативы "Один пояс - один путь" и системы глобального управления при Фуданьском университете Хуан Жэньвэй, выступивший на последней сессии российско-китайской научной конференции, организованной в Шанхае Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Восточно-китайским педагогическим университетом (ВКПУ).

"На самом деле, конфликт на Украине и война на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАСом выглядят очень опасными, но на самом деле они контролируются в определенных пределах. Это не станет войной между НАТО и Россией, войной между Ираном и США. Если начнется война между НАТО и Россией или война между Ираном и США, то это может перерасти в ядерную войну или мировую войну", - сказал эксперт, добавив, что важным фактором во всем этом также является Китай, который США ищут возможность успокоить.

США, указал он, не хотят в настоящее время конфликта с Китаем и, в то же время, думают, что Пекин может воспользоваться возможностью для того, чтобы продвинуться в решении тайваньского вопроса. "Это то, что беспокоит американцев, но мы не можем быть такими безрассудными, чтобы воевать с Тайванем пока идет война на Ближнем Востоке и на Украине. То, что нам сейчас больше всего нужно решать, так это проблемы внутреннего развития, поэтому до тех пор, пока Тайвань не объявит независимость, мы не будем явно применять силу", - отметил эксперт.

Говоря о России, Хуан Жэньвэй предположил, что для нее сейчас может открыться окно возможностей в нынешней ситуации. "Я думаю, что сейчас для России может открыться окно в решение украинской проблемы. В данном случае нужно смотреть на то, насколько масштабные цели у России. Если цель России - три области плюс Крым, то, предположительно, Запад сможет это принять. Если цели России еще масштабнее,то трудно сказать. Возможно, потребуется еще больше ослабить украинскую армию, чтобы у нее вообще не было возможности сопротивляться", - считает ученый.

Научная конференция на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка" проходила в Шанхае 16-17 ноября с участием ведущих экспертов России и Китая. Соответствующие конференции дискуссионный клуб "Валдай" совместно с ВКПУ проводит регулярно с 2010 года. Прошедшая конференция в этом году стала первой в очном формате за последние четыре года после вынужденного перерыва из-за антиковидных ограничений. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияКитайПалестино-израильский конфликтВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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