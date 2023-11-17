В парламенте Армении заявили о продолжении работы над мирным соглашением с Азербайджаном

Позиция Еревана по этому вопросу не поменялась и базируется на трех согласованных принципах, сказал заместитель председателя армянского Национального Собрания Рубен Рубинян

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Армения продолжает работу над соглашением о мире и установлении отношений с Азербайджаном, но настаивает, чтобы оно признавало территориальную целостность страны и принципы суверенитета и юрисдикции Еревана при разблокировании коммуникаций в регионе. Об этом заявил заместитель председателя Национального Собрания (парламента) Армении Рубен Рубинян на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

"В настоящее время мы работаем над проектом соглашения о мире и установлении отношений с Азербайджаном. Позиция Армении остается прежней - это установление мирных отношений, основанных на следующих согласованных принципах. Принцип первый: Армения и Азербайджан полностью признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, исходя из понимания, что территория Армении составляет 29,8 тыс. кв. км, а Азербайджана - 86,6 тыс. кв. км. Принцип второй: Армения и Азербайджан подтверждают свою безоговорочную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года в качестве политической основы демаркации границы. Принцип третий: будущее транспортное регулирование для разблокирования транспортных и экономических связей в регионе будет уважать принципы суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства всех стран", - сказал он.

Рубинян при этом напомнил, что, как считают в Ереване, Азербайджан в настоящее время занимает около 200 км принадлежащей ей территории.

"В результате широкомасштабных военных действий против территориальной целостности Армении, а также тактики ползучей военной оккупации, осуществленной Азербайджаном в течение последних трех лет, незаконно оккупированы порядка 200 км суверенной территории Республики Армения", - отметил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что определенное недоверие мешает Еревану и Баку подписать мирное соглашение и добавил, что намерен активизировать дипломатические и политические усилия для устранения препятствий. При этом в четверг МИД Азербайджана заявил, что Баку отказывается от планировавшейся встречи министров иностранных дел двух стран в Вашингтоне 20 ноября.