JPost: правительство и военные Израиля спорят о необходимости начать вторжение на юг Газы

По данным газеты, возможность заключения соглашения об освобождении заложников замедляет продвижение ЦАХАЛ на юг палестинского анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство и военное руководство Израиля ведут дебаты о том, нужно ли сейчас начинать операцию на юге сектора Газа или следует дождаться промежуточного соглашения об освобождении заложников. С таким утверждением выступила в четверг газета The Jerusalem Post.

По ее данным, вне зависимости от того, пойдет ли израильская сторона на соглашение или нет, сама возможность заключить его замедляет продвижение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юг анклава. При этом, отмечает издание, начало операции в южных районах анклава потребует от военных задействовать значительную часть своих ресурсов: в бои вынуждены будут активно включиться не только сухопутные и военно-воздушные подразделения, но и военно-морские силы Израиля. Кроме того, перенос вооруженного конфликта с севера на юг Газы сопряжен с колоссальными трудностями в сфере логистики, которая могла бы облегчить проведение такого рода операции. В целом, полагает The Jerusalem Post, если операция в Газе не закончится через неделю, ввод войск на юг анклава станет серьезным стратегическим промахом для ЦАХАЛ.

С другой стороны, в настоящий момент Израиль почти полностью контролирует северные районы сектора Газа, а потому может сделать паузу в боевых действиях без существенных потерь. Дальнейшее продвижение на юг способно помешать израильской стороне выполнить существующие условия предполагаемого соглашения об освобождении заложников - последнее было и остается главным приоритетом для властей еврейского государства, несмотря на их стремление уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС и его лидеров.

Ближайшие несколько дней сыграют решающую роль в этом вопросе, считает The Jerusalem Post.