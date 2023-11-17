В Южной Осетии заявили об угрозах безопасности на границе с Грузией

В пресс-службе КГБ призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации

ЦХИНВАЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии заявил о предпосылках эскалации напряженности на границе с Грузией и угрозах пограничной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, призвав граждан республики быть бдительными и не поддаваться на провокации.

"С учетом сложной общественно-политической ситуации в Грузии, а также актуальными угрозами пограничной безопасности, направленными на создание предпосылок для эскалации напряженности и проведения силами официальных структур иностранных государств и рядом зарубежных общественных организаций различного рода провокаций, призываем граждан Республики Южная Осетия сохранять бдительность", - сказали в КГБ.

Особое внимание Комитет госбезопасности обращает на недопустимость осуществления каких-либо несанкционированных публичных и общественных акций с целью дискредитации органов власти и управления Южной Осетии, а также проводимой властями политики по формированию совместного с Российской Федерацией общего контура безопасности.

"Считаем, что реализация базовых прав личности, связанных с публичным выражением собственного мнения, а также организация различного рода гражданских акций, могут быть осуществлены исключительно в рамках действующего на территории Республики Южная Осетия уголовного и административного законодательства в сфере обеспечения общественно-политической безопасности", - подчеркнули в ведомстве.