Министр культуры Ливана раскритиковал "молчание свободного мира" по ситуации с Палестиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Молчание стран, называющих себя свободным миром, по ситуации с Палестиной стало болезненной раной для арабского мира. Об этом заявил министр культуры Ливана Мухаммед Муртада в ходе дискуссии с главой Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"На Ближнем Востоке возникают бесчисленные конфликты, сочетающие в себе различные аспекты - военные, сферу экономики и безопасности, - сказал он. - Однако в своем основании эти конфликты - культурные. Нашим глубоко укоренившимся экзистенциальным кризисом является оккупация Палестины, произошедшая 75 лет назад".

По словам министра, эта оккупация является "в буквальном смысле преступлением против человечества", но она при этом "не сломала героического терпения палестинского народа". "Самой болезненной из всех ран является молчание тех, кто называет себя свободным миром, и что еще хуже - их поддержка преступления против человечества".

Этот и другие конфликты в регионе, как отметил Муртада, носят культурный характер и "основывались на культурном конфликте между двумя идеями - интеграции и ликвидации". Последняя, продолжил министр, предполагает "дискриминацию по признаку религии, презирает другие народы и допускает их истребление". "Все это происходит с нами в Палестине, подобное происходило раньше в Ливане, Ираке, Сирии, Ливии", - заключил Муртада.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.