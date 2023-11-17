17 ноября, 09:39

В Польше большинство респондентов выступили против возможного введения евро новым кабмином

Негативно такой потенциальный шаг правительства воспринимают 62,9 % поляков, передает Radio Zet

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Более половины поляков считают, что новому правительству, которое может сформировать левоцентристская коалиция "Гражданской платформы", "Третьей дороги" и "Левых", не следует совершать шаги по присоединению Польши к еврозоне. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet со ссылкой на опрос, проведенный по ее заказу исследовательской организацией IBRiS.

Согласно результатам исследования, 62,9 % жителей республики выступают против потенциальных действий нового кабмина по введению в стране единой европейской валюты, 21,2 % респондентов придерживаются противоположного мнения. Опрос проводился по телефону на территории всей Польши, в нем приняли участие 1067 человек.

Правящая с 2014 года партия "Право и справедливость" отказывалась переходить на евро, утверждая, что это ослабит польский суверенитет в Евросоюзе. 

Теги:
Польша
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