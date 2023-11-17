На Украине завели дело по факту смерти адвоката, защищавшего митрополита УПЦ

По словам спикера Нацполиции в Черновицкой области Каролины Марышевой, Валентин Сухарь умер в реанимации в присутствии медперсонала, куда его доставляли "с жалобами на здоровье"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о врачебной халатности из-за смерти адвоката Валентина Сухаря, который был защитником обвиненного в разжигании религиозной розни настоятеля Вознесенского Банченского монастыря (Черновицкая область) канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Лонгина (Жара). Об этом сообщил телеканал "Суспильне ТВ" ("Общественное телевидение") со ссылкой на спикера Нацполиции в Черновицкой области Каролину Марышеву.

По ее словам, мужчина умер в реанимации в присутствии медперсонала, куда он ранее был доставлен "с жалобами на здоровье". По этому факту в единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это повлекло тяжкие последствия для больного), сообщила представитель Нацполиции.

В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти.

16 ноября Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на источник в Банченском монастыре сообщил о смерти Валентина Сухаря от отравления. Как подчеркнули в СПЖ, у митрополита Лонгина больше нет адвокатов: один из его защитников арестован, "второго отравили". Сегодня, 17 ноября, дело Лонгина должно рассматриваться в Герцаевском районном суде.

Курс на запрет УПЦ

На Украине в последнее время проводится активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поддержке сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По данным на 4 ноября, Служба безопасности Украины с февраля 2022 года возбудила уголовные дела против 70 священников УПЦ, в том числе против 16 митрополитов, 19 иерархов лишены гражданства страны. 19 октября Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный правительством по поручению президента страны Владимира Зеленского законопроект, направленный на запрет УПЦ. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.