17 ноября, 09:35

Строительство КПП на границе Армении и Турции завершится на следующей неделе

Как сообщил глава армянского Комитета государственных доходов Рустам Бадасян, работы практически закончили

ЕРЕВАН, 17 ноября. /ТАСС/. Армянская сторона завершит строительство контрольно-пропускного пункта (КПП) "Маргара" на границе с Турцией на следующей неделе. Об этом на брифинге сообщил глава Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян.

"КПП почти готов. Возможно, он будет готов на следующей неделе", - сказал он, подчеркнув, что работы практически завершены.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что закрытая граница Армении и Турции в ближайшем будущем откроется для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами. 

Теги:
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