17 ноября, 12:02
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Минкультуры Таджикистана: традиционная культура является защитой от "промывания мозгов"

Министр культуры Зулфия Давлатзода заявила, что суверенитет в этой области является одной из основ независимости стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Лучшие образцы традиционной культуры в эпоху глобализации нужно использовать как средство от "промывания мозгов" социальными сетями, информацией в интернете и другим контентом. Об этом заявила министр культуры Таджикистана Зулфия Давлатзода.

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"Непристойные и жестокие фильмы, телевизионные корыстные программы, интернет-контент, социальные сети и так далее сегодня превратились в главный инструмент промывания мозгов. Для эффективного противодействия этим тенденциям мы должны использовать лучшие образцы традиционной культуры", - сказала она в ходе дискуссии с главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой на Санкт-Петербургском культурном форуме.

Она отметила, что сейчас культурный суверенитет является одной из основ независимости стран, "важным средством защиты идентичности нации, государства и гражданского общества". "Культурный суверенитет включает в себя материальные, духовные и общественные ценности, которые выступают в качестве защиты населения, особенно молодого поколения, от внешнего идеологического и социально-психологического воздействия", - сказала Давлатзода.

Министр добавила, что культурный суверенитет особенно важен "в условиях глобального возрастания идейно-психологического воздействия путем насаждения чуждой идеологии и культуры, что может привести к разрушению традиционной культуры народа, нанося информационный и психологический урон молодому поколению". Также она указала, что одним из основ культурного суверенитета является сохранение исторической памяти.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
ТаджикистанРоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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