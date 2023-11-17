СМИ: около 150 тыс. литров дизельного топлива перевезли из Египта в сектор Газа

По данным телеканала Al-Qahera Al-Ekhbariya, "топливо направлено в медицинские учреждения палестинского анклава"

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Не менее 150 тыс. литров дизельного топлива было доставлено с египетской территории через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в палестинский сектор Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

По его данным, "топливо направлено в медицинские учреждения палестинского анклава".

Указывается, что переговоры Каира со "всеми сторонами [конфликта в Газе] и усилия египетской стороны привели к увеличению объема [гуманитарной] помощи и восстановлению поставок топлива в сектор".

Первая с начала эскалации напряженности в Газе автоцистерна с топливом въехала через КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа 15 ноября. Тогда Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что власти Израиля санкционировали ввоз на территорию сектора Газа ограниченного количества топлива, необходимого для разгрузки и распределения гуманитарной помощи.