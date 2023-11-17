17 ноября, 09:59
Палестино-израильский конфликт

Бойцы "Хезболлах" обстреляли патрули израильской армии на границе

Как утверждается, в результате прямых попаданий в рядах противника есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против механизированных патрулей израильской армии с юга Ливана. В заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале, говорится, что шиитские бойцы обстреляли израильских военных возле пограничных постов в Тейхате, Араб-Арамше и Эль-Джердахе. Как утверждается, в результате прямых попаданий в рядах противника есть убитые и раненые.

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В ответ израильская артиллерия нанесла удары по окрестностям семи населенных пунктов на юге Ливана, а ВВС выпустили ракеты по районам Шейхин, Эль-Джиббейн и Мейс-эль-Джебель, откуда были совершены вооруженные вылазки.

Ливанские власти уточняют размеры нанесенного материального ущерба, жертв и пострадавших нет. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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