Бойцы "Хезболлах" обстреляли патрули израильской армии на границе

Как утверждается, в результате прямых попаданий в рядах противника есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против механизированных патрулей израильской армии с юга Ливана. В заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале, говорится, что шиитские бойцы обстреляли израильских военных возле пограничных постов в Тейхате, Араб-Арамше и Эль-Джердахе. Как утверждается, в результате прямых попаданий в рядах противника есть убитые и раненые.

В ответ израильская артиллерия нанесла удары по окрестностям семи населенных пунктов на юге Ливана, а ВВС выпустили ракеты по районам Шейхин, Эль-Джиббейн и Мейс-эль-Джебель, откуда были совершены вооруженные вылазки.

Ливанские власти уточняют размеры нанесенного материального ущерба, жертв и пострадавших нет.