17 ноября, 09:46,
обновлено 17 ноября, 10:02
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля заявил об отсутствии переговоров о судьбе заложников в Газе

AP Photo/ Leo Correa
© AP Photo/ Leo Correa

Как сообщил Александр Бен Цви, информации об их состоянии также нет

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Стороны в настоящее время не ведут никаких переговоров о судьбе заложников в Газе, информации об их состоянии также нет. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

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"Насчет ситуации [с состоянием заложников], она нам неизвестна, потому что, несмотря на все просьбы, ХАМАС никогда не представил даже список, кто находится у них в руках, в каком они состоянии, живые они или нет, раненые, что там происходит - мы не знаем. Поэтому вести какие-то переговоры без того, что ты знаешь <...> - это очень тяжело, - сказал он. - У нас, насколько я сейчас знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил это по своей инициативе". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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