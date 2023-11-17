Зеленский признал, что без помощи Запада украинские войска будут отступать

Президент Украины отметил, что из-за смещения акцентов, которое произошло после обострения на Ближнем Востоке, Киев, в частности, стал получать меньше 155-миллиметровых снарядов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинской армии придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву.

"Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их [западных стран] фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке <...> Без [их] поддержки мы будем отступать", - сказал Зеленский на встрече с представителями иностранных СМИ. Слова украинского лидера приводит агентство Bloomberg.

Он отметил, что из-за смещения акцентов, которое произошло после обострения на Ближнем Востоке, Украина, в частности, стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов. "Поставки для нас сократились", - признал Зеленский.

В Киеве неоднократно отмечали, что помощь союзников, которые с начала российской специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, играет решающую роль для украинских войск. При этом украинские власти настаивают на передаче еще больших партий и более современных видов техники и боеприпасов. После обострения ближневосточного кризиса Зеленский выражал опасения, что поддержка Киева со стороны Запада может быть сокращена, несмотря на обещания союзников.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в конце февраля поставил задачу предоставить Украине 1 млн снарядов и ракет. Однако позже министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что ЕС следует исходить из того, что эта цель не будет выполнена в течение года. По его словам, страны союза ведут переговоры с оборонной промышленностью по этому поводу. В свою очередь министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в ноябре, что страны Евросоюза сейчас выпускают менее 1 млн снарядов год, тогда как необходимый объем их производства в три раза больше.