17 ноября, 09:58
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Нетаньяху отложил посещение раненых в больнице, опасаясь протестов

По мнению главврача "Шибы", премьер-министру Израиля "не будут рады нигде: ни в "Шибе", ни где-то еще, - потому что военные расплатились своим здоровьем за его ошибки"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в медицинский центр "Шиба" госпиталя "Тель ха-Шомер", опасаясь протестных выступлений против него. С таким утверждением выступила газета Yedioth Ahronoth.

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По ее сведениям, Нетаньяху планировал посетить раненых военнослужащих, проходящих лечение в "Шибе", в пятницу. Однако вечером накануне планируемого визита администрации медцентра сообщили из канцелярии премьера, что на этом этапе его посещение раненых не состоится. Источники издания утверждают, что Нетаньяху отказался от поездки из-за того, что испугался осуждения со стороны раненых военных, некоторые из которых получили серьезные ранения.

По мнению главврача "Шибы", Нетаньяху "не будут рады нигде: ни в "Шибе", ни где-то еще, - потому что военные расплатились своим здоровьем за его ошибки". "В "Шибе" больше всего раненых, им нужно больше времени для лечения. Здесь есть те, кто потерял ноги, и те, чья жизнь после ранения никогда не будет такой, какой она была до него - поэтому и интенсивность гнева среди них будет сильнее, чем у других", - приводит слова медика Yedioth Ahronoth.

С 7 октября Нетаньяху посетил больницу, где проходили лечение раненые военные, лишь один раз: 10 ноября он направился с визитом в ашкелонское медучреждение "Барзилай", где встретился с пациентами и их родственниками.

В октябре критике со стороны пострадавших и членов их семей при посещении больниц подверглись министр экономики Израиля Нир Баркат и глава министерства транспорта и безопасности на дорогах Мири Регев. От министров требовали извиниться за нападение палестинского радикального движения ХАМАС на территорию Израиля и уйти со своих постов. В машину Регев недовольные граждане бросили бумажный стакан с кофе. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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