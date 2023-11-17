17 ноября, 10:06

В Ватикане увидели "знак надежды" во встрече Байдена с Си Цзиньпином

Государственный секретарь республики кардинал Пьетро Паролин отметил, что лидеры США и КНР говорили о том, что не надо отворачиваться друг от друга

РИМ, 17 ноября. /ТАСС/. В Ватикане видят положительный сигнал и позитивный исход встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Есть какой-то знак надежды [во встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина]", - сказал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в эфире новостного канала Sky TG24. В качестве наиболее "позитивного результата" он отметил, что лидеры говорили о том, что не надо отворачиваться друг от друга. "Это мне очень понравилось, поскольку с этого начинается решение проблем в мире, когда никто не отворачивается и не пытается действовать в собственных интересах, противопоставляя себя другим. Пути решений необходимо искать вместе", - сказал высокопоставленный прелат.

15 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на острове Бали в ноябре 2022 года. 

Теги:
ВатиканСШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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