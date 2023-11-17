17 ноября, 10:02
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в РФ считает, что у иска Турции против Нетаньяху в МУС не было бы перспектив

Обращения в МУС от лица турецкого государства невозможны, поскольку Анкара не подписала Римский статут

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Иск Анкары против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международном уголовном суде (МУС) был бы бесперспективен.

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Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия-24".

На вопрос ведущего, может ли получить подобный иск ход в МУС, глава диппредставительства Израиля дал отрицательный ответ. "Я считаю, что это невероятно, потому что это сразу приведет к подобным искам против других стран. Не хочу их называть, но их может быть несколько", - указал дипломат.

Обращение в прокуратуру

Ранее бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк, адвокаты Мукахит Биринджи и Бурак Бекироглу подали обращение в прокуратуру Стамбула с просьбой направить в МУС заявление против премьера Израиля. В нем утверждается, что Нетаньяху "совершил преступления против человечности, устроил войну и геноцид на глазах у всего мира", за что должен предстать перед Международным уголовным судом в соответствии с международными уголовными нормами.

Между тем обращения в МУС от лица турецкого государства невозможны, поскольку Анкара не подписала Римский статут. В то же время Турция через правительственные структуры и неправительственные организации может информировать аппарат прокурора суда в Гааге о преступлениях.

Римский статут

Римский статут - международный договор, учредивший МУС и являющийся его уставом. В полномочия суда входит преследование лиц, несущих ответственность за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессию. Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные после 1 июля 2002 года на территории государства - участника Римского статута, и на граждан этих государств на территории любой другой страны. Если государство, в котором произошло преступление, не является участником Римского статута или его граждане подозреваются в тяжких преступлениях, мандат на начало уголовного преследования может выдать Совет Безопасности ООН. Израиль не является участником Римского статута. До 2002 года он был таковым, но отозвал свою подпись. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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