Армия Израиля сообщила о новых ударах по целям "Хезболлах" в Ливане

По данным армейской пресс-службы, атаке подверглись террористическая инфраструктура, склад вооружений и военное здание

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ответных ударов по военным целям шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.

"Недавно истребители атаковали ряд террористических объектов организации "Хезболлах" на территории Ливана. Среди объектов, подвергшихся атаке, террористическая инфраструктура, склад вооружений и военное здание", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что израильские военные атаковали "террористическую ячейку, обнаруженную на территории Ливана". "Также зафиксирован ряд запусков [снарядов] в направлении районов Малкии и Менары [на севере Израиля], ЦАХАЛ атакует места, откуда велся огонь", - продолжили в пресс-службе.