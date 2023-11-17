17 ноября, 10:08
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о новых ударах по целям "Хезболлах" в Ливане

По данным армейской пресс-службы, атаке подверглись террористическая инфраструктура, склад вооружений и военное здание

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ответных ударов по военным целям шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.

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"Недавно истребители атаковали ряд террористических объектов организации "Хезболлах" на территории Ливана. Среди объектов, подвергшихся атаке, террористическая инфраструктура, склад вооружений и военное здание", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что израильские военные атаковали "террористическую ячейку, обнаруженную на территории Ливана". "Также зафиксирован ряд запусков [снарядов] в направлении районов Малкии и Менары [на севере Израиля], ЦАХАЛ атакует места, откуда велся огонь", - продолжили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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