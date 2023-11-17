17 ноября, 10:10
Саммит АТЭС

Foreign Policy: Байден напомнил Си Цзиньпину о дне рождения его жены

По данным журнала, благодаря напоминанию президент США "заработал очки" в глазах жены китайского лидера

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Джо Байден напомнил председателю КНР Си Цзиньпину о предстоящем дне рождения его жены Пэн Лиюань - даты рождения президента США и жены лидера Китая совпадают. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как сказал журналистам чиновник, американский лидер во время встречи с председателем КНР передал поздравления с днем рождения для его жены. В ответ, указали источники, Си Цзиньпин заметил, что "работал так много, что забыл" об этом празднике и вспомнил о нем только после слов Байдена. Таким образом, Байден "заработал очки" по крайней мере в глазах жены китайского лидера, считает журнал.

Пэн Лиюань родилась 20 ноября 1962 года. В этот же день свой день рождения празднует сам Байден, однако он на 20 лет старше супруги китайского лидера. В этом году американскому президенту исполнится 81 год, а Пэн Лиюань - 61 год.

Лидеры Китая и США провели встречу в пригороде Сан-Франциско на полях проходящего 15-17 ноября саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Эти переговоры стали седьмым контактом руководителей двух стран после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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