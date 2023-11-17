Лукашенко получил в подарок от военных гранатомет

Белорусские военнослужащие отметили, что презент предназначен для пополнения арсенала президента республики

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Белорусские военные подарили президенту Белоруссии Александр Лукашенко гранатомет во время посещения им 1868-й артиллерийской базы вооружения, расположенной в Гомеле.

"Первому [президенту] подарили гранатомет", - сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Военные отметили, что это для пополнения арсенала Лукашенко.

Глава государства ознакомился с условиями хранения оружия и осмотрел цеха, где занимаются ремонтом военной оптики и стрелкового оружия, в частности, ремонтируют самоходные гаубицы "Гвоздика", "Акация", пушку "Гиацинт", автоматический миномет "Василек".

"Надо заниматься железобетонно импортозамещением. Слишком дорогая штука - это закупать. Напрягайте промышленность", - заметил Лукашенко.

База вооружения сформирована в 1941 году. С 1945 года дислоцируется в Гомеле. На ее территории имеется зона хранения стрелкового оружия, цеха по ремонту вооружения и техники, площадки открытого хранения вооружения.