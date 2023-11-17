17 ноября, 10:42

TRT: израильская полиция разбила камеру турецкой телекомпании в Иерусалиме

Оператор не пострадал

СТАМБУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция Израиля применила силу против журналистов турецкой государственной телекомпании TRT Haber в Иерусалиме. Как передал из региона корреспондент телеканала, полицейский разбил прикладом объектив камеры, оператор не пострадал.

По данным TRT Haber, журналисты турецкой телекомпании планировали съемку возле мечети Аль-Акса во время традиционного для мусульман пятничного намаза. "Когда мы снимали применение израильской полицией слезоточивого газа против палестинцев, которые направлялись к мечети, на нашу группу было совершено нападение, у меня прикладом разбит объектив, - сказал оператор в прямом эфире из Иерусалима. - Несмотря на насилие и преграды, с которыми мы сталкиваемся, мы продолжим свою работу".

Турецкие коллеги, работающие в регионе, выразили солидарность с журналистами TRT Haber. Как отмечает корреспондент телеканала CNN Turk, на них "повсеместно оказывает давление полиция, всячески препятствуют работе". 

Теги:
ТурцияИзраиль
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