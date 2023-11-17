17 ноября, 10:40
Палестино-израильский конфликт

Министр культуры Палестины не смог выехать из Газы на форум в Петербург

Атефа Абу Сейфа не выпускают, потому что идет блокада, и "границы на замке", сообщил его заместитель Мохаммед Худур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Министр культуры Палестины Атеф Абу Сейф не смог выехать на петербургский культурный форум из сектора Газа в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил его заместитель Мохаммед Худур в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

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"Министр культуры моей страны не смог присутствовать на этом форуме. Он находится в секторе Газа. Его не выпускают, потому что идет блокада, идет война и границы на замке", - сказал он.

Худур поприветствовал РФ от лица Палестины и поблагодарил за приглашение на конференцию, а также "за поддержку палестинской культуры во все сложные времена". Он выразил надежду на то, что мир поможет его родине на фоне происходящих там событий.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
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