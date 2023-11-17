Узбекистан объявил о намерении активно участвовать в проектах СНГ по русскому языку

В стране открыты 14 филиалов ведущих российских вузов, рассказала узбекского Сената Танзила Нарбаева

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Узбекистан намерен активно участвовать в проектах международной организации по русскому языку, созданной в октябре по решению глав стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявила спикер Сената (верхней палаты парламента) Узбекистана Танзила Нарбаева на 56-м заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) в Бишкеке.

"Как вам известно, Советом глав государств СНГ 13 октября этого года в Бишкеке был принят ряд документов по поддержке и продвижению русского языка на пространстве СНГ. Отрадно отметить, что объявление 2023 года Годом русского языка, как языка межнационального общения, было принято в период председательства Республики Узбекистан в СНГ в 2020 году. Главами государств подписан договор об учреждении международной организации по русскому языку. Узбекистан готов принимать активное участие в реализации совместных программ и мероприятий в рамках этой организации, в бережном сохранении духовных ценностей русского языка", - сказала Нарбаева. Она отметила, что в сохранении в республике русской культуры, традиций и обычаев важную и эффективную роль играет русский культурный центр Узбекистана, созданный в 1994 году.

По данным спикера Сената, сейчас в Узбекистане функционирует более 10 тыс. общеобразовательных учебных заведений, в которых русский язык включен в обязательную программу, а в 10% этих школ обучение осуществляется на русском языке.

В стране открыто 14 филиалов ведущих российских вузов, которые готовят востребованных в экономике страны специалистов. Кроме того, в высших учебных заведениях России обучаются около 50 тыс. студентов из Узбекистана.

По словам Нарбаевой, Узбекистан активно развивает сотрудничество с Российской Федерацией в сфере дошкольного и школьного образования. В рамках проектов "Класс" и "Малыш" оказывается содействие в разработке методологии по совершенствованию обучения русскому языку в Узбекистане. Спикер Сената также выразила благодарность Российской Федерации за готовность построить в Узбекистане несколько школ с обучением на русском языке и с применением российских образовательных программ. По ее мнению, реализация этого проекта будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами.

"Президент нашей страны Шавкат Миромонович Мирзиёев отметил, что великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества, а язык, как известно, является неотъемлемой частью любой культуры", - добавила Нарбаева.