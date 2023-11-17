Главы МИД Молдавии и Великобритании обсудили сотрудничество в социальной сфере

Стороны затронули проблемы миграции и отметили "общий интерес в укреплении стратегических отношений"

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Молдавии Николай Попеску и Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили вопросы сотрудничества в сферах социальной защиты и борьбы с коррупцией.

"Мы подчеркнули важность активизации сотрудничества в борьбе с коррупцией и привлечении к ответственности за причинение вреда государству и нашим гражданам", - написал Попеску в своем Telegram-канале по итогам встречи с Кэмероном в Кишиневе. По его словам, в ходе беседы был отмечен "общий интерес в укреплении стратегических отношений" между двумя странами, обсуждались проблемы работающих в Великобритании трудовых мигрантов из Молдавии.

"Рассмотрели такие темы, как подписание соглашений о взаимной конвертации разрешений и снижении платы за роуминг - инициативы, которые принесут значительные преимущества нашему сообществу в королевстве", - добавил Попеску.