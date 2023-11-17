17 ноября, 10:54,
обновлено 17 ноября, 11:26
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению заложников по формуле "50 на 50"

По информации Al Arabiya, возможная сделка подразумевает освобождение 50 заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на освобождение 50 женщин и детей

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, захваченных радикалами при нападении на еврейское государство. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, возможная сделка подразумевает освобождение 50 заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, в обмен на освобождение 50 женщин и детей. Договоренности также затрагивают отправку гуманитарной помощи в палестинский анклав. Собеседники Al Arabiya подтвердили, что сделка включает трехдневное прекращение огня.

Телеканал Al Hadath 10 ноября сообщил о достижении договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у ХАМАС. 2 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 242. Телекомпания NBC со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена проинформировала, что ХАМАС и Израиль обсуждают возможность освобождения 80 заложников, если еврейское государство выпустит из тюрем палестинских женщин и подростков. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США участвуют в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу освобождения заложников.

Как сообщила 15 ноября телекомпания ABC со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга, о сделке по освобождению заложников может быть объявлено в ближайшие два или три дня. По сведениям источников агентства Reuters, движение ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, в соответствии с которой оно освободит около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня в секторе Газа. Однако в пятницу ABC со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что вопрос о числе заложников, которых готово освободить ХАМАС, является главным препятствием для обмена. Израиль настаивает на освобождении всех детей, их матерей и членов их семей, всего это около 80 заложников. В свою очередь ХАМАС готово отпустить только женщин и маленьких детей, то есть около 50 человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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