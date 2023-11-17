17 ноября, 11:19
Палестино-израильский конфликт

В Австрии считают, что Турция могла бы сыграть роль посредника на Ближнем Востоке

Вместе с тем она лишилась такой возможности из-за поддержки ХАМАС, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Турция могла бы сыграть роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта, но лишилась такой возможности из-за поддержки ХАМАС. Об этом заявил на пресс-конференции министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.

"Что касается Турции, то я думаю, что проблема заключается в том, что Турция могла бы сыграть очень важную посредническую роль в этом конфликте, и я сожалею об этом. К сожалению, она предпочитает стать выразителем интересов определенных кругов в мусульманском мире. И я сожалею об этом, потому что используются слова, совершенно неприемлемые с нашей точки зрения. Для нас ХАМАС - это террористическая организация, здесь нет никаких "если" и "но", - подчеркнул Шалленберг.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Руководство Турции неоднократно критиковало действия Израиля в секторе Газа. Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч заявил, что израильское руководство "рано или поздно предстанет перед судом в Гааге" за военные преступления, совершенные армией еврейского государства в Газе. 

Теги:
АвстрияТурцияПалестино-израильский конфликт
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