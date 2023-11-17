17 ноября, 11:09,
обновлено 17 ноября, 11:27

В Белоруссии пограничники задержали двух граждан Польши при пересечении границы на лодке

Мужчин задержали на берегу реки Буг, сообщили в Госпогранкомитете

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Белорусские пограничники задержали в Брестском районе двух граждан Польши, которые незаконно пересекли государственную границу на надувной лодке. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

"Ночью 16 ноября в Брестском районе пограничники выявили двух граждан Польши. Они незаконно пересекли границу в Беларусь на надувной лодке с мотором. Мужчин задержали на берегу реки Буг", - говорится в сообщении.

На видео, распространенном Госпогранкомитетом, один из задержанных рассказал, что он и его подельник пересекли границу с целью перевозки контрабанды, указав на находившийся в лодке большой мешок черного цвета.

В пресс-службе отметили, что "польские пограничники быстро реагируют на присутствие неизвестных у границы". "Однако в случае с гражданами Польши никакой реакции силовиков не последовало", - добавили в погранкомитете.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания Брестской погрангруппы. 

Теги:
БелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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