17 ноября, 11:15
Саммит АТЭС

Лидер Южной Кореи обсудил сотрудничество РФ и КНДР на полях саммита АТЭС

Взаимодействие Москвы и Пхеньяна "подрывает порядок, основанный на правилах", заявил начальник управления нацбезопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль встретился с лидерами нескольких стран на полях саммита АТЭС и обсудил с ними сотрудничество РФ и КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

"[Юн Сок Ёль] обсудил предложения о сотрудничестве в отношении <...> взаимодействия [РФ и КНДР]", - сообщил первый заместитель начальника управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё, в очередной раз выразив мнение, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна "подрывает порядок, основанный на правилах".

К тому моменту южнокорейский лидер провел переговоры с коллегами из Перу, Японии, Чили и Вьетнама. Ким Тхэ Хё не раскрыл детали каждой встречи. По его словам, содержание сотрудничества с каждой из стран-партнеров, с которой состоялся диалог, отличается.

В частности, во время встречи с президентом Перу Диной Болуарте Юн Сок Ёль попросил ее проявить интерес к южнокорейскому оружию. Юн Сок Ёль отметил, что ему известно о том, что власти Перу планируют закупить новую колесную бронетехнику и истребители.

В интервью агентству Associated Press, опубликованном 14 ноября, Юн Сок Ёль заявил, что на саммите АТЭС намерен обсудить международный ответ на взаимодействие РФ и КНДР.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее называл слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

Теги:
КНДРРоссияКитайСаммит АТЭСРеспублика КореяЮн Сок Ёль
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