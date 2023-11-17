17 ноября, 11:11,
обновлено 17 ноября, 11:33
Палестино-израильский конфликт

СМИ: стороны конфликта в Газе достигли соглашения о трехдневном перемирии

AP Photo/ Abed Khaled
© AP Photo/ Abed Khaled

По информации Al Arabiya, израильская сторона одобрила переправку в палестинский анклав "ограниченного количества топлива под контролем ООН"

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС и израильские власти согласились на введение перемирия сроком на три дня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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По его информации, "соглашение между сторонами конфликта включает трехдневное перемирие в Газе". Отмечается также, что израильская сторона одобрила переправку в палестинский анклав "ограниченного количества топлива под контролем ООН".

Некоторое время назад телеканал информировал, что радикальное движение и Израиль пришли к договоренности об обмене 50 женщин, удерживаемых ХАМАС в качестве заложниц в Газе, на 50 палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.

О сроке вступления в силу указанных договоренностей телеканал не сообщал. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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