СМИ: стороны конфликта в Газе достигли соглашения о трехдневном перемирии

По информации Al Arabiya, израильская сторона одобрила переправку в палестинский анклав "ограниченного количества топлива под контролем ООН"

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС и израильские власти согласились на введение перемирия сроком на три дня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, "соглашение между сторонами конфликта включает трехдневное перемирие в Газе". Отмечается также, что израильская сторона одобрила переправку в палестинский анклав "ограниченного количества топлива под контролем ООН".

Некоторое время назад телеканал информировал, что радикальное движение и Израиль пришли к договоренности об обмене 50 женщин, удерживаемых ХАМАС в качестве заложниц в Газе, на 50 палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.

О сроке вступления в силу указанных договоренностей телеканал не сообщал.