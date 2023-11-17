17 ноября, 11:21,
обновлено 17 ноября, 11:40

Финляндия уведомила Еврокомиссию о закрытии КПП на границе с Россией

AP Photo/ Virginia Mayo
© AP Photo/ Virginia Mayo

ЕК следит за ситуацией, сообщил ее представитель Кристиан Виганд

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии уведомили Еврокомиссию (ЕК) о закрытии четырех КПП на границе с Россией, ЕК внимательно следит за ситуацией. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.

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"Финляндия вчера, 16 ноября, уведомила Еврокомиссию об этих мерах. Мы внимательно мониторим ситуацию в контакте с финскими властями. Страны ЕС должны защищать внешние границы", - сказал он, подчеркнув, что ЕК готова при необходимости помогать странам - членам ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

Представитель ЕК также отметил, что накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала меры Хельсинки в телефонном разговоре с премьер-министром Финляндии.

Финские власти 16 ноября объявили, что закроют четыре из девяти КПП на границе с Россией в ночь на субботу. Причиной решения названо большое количество просителей убежища на восточной границе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала дезинформацией утверждения в СМИ Финляндии, что Москва якобы намеренно провоцирует ситуацию с беженцами и пропускает людей, которые выезжают из России в Финляндию без необходимых документов, подчеркнув, что "подобные претензии абсолютно беспочвенны". Она подчеркнула, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе и что ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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