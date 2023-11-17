Эксперт считает популизмом решение Хельсинки о закрытии КПП на границе с Россией

Это может быть нарушением международного права, полагает профессор Британской академии Мартин Шейнин

СТОКГОЛЬМ, 17 ноября. /ТАСС/. Решение правительства Финляндии закрыть четыре пограничных перехода на границе с РФ является проявлением популизма со стороны партии "Истинные финны" и может быть нарушением международного права. Правительство "продает" финскому народу угрозу нелегальной иммиграции, что не соответствует действительности, заявил в интервью телеканалу Yle профессор Британской академии Мартин Шейнин, занимающийся исследованиями в области прав человека.

"Во-первых, решение правительства целиком основано на понятии "нелегальный въезд в Финляндию", но этого не произошло, - прокомментировал он. - Люди, пересекшие границу в поисках убежища, сделали это именно так, как положено по закону. Они прибыли именно на те пограничные переходы, куда им положено, и просят убежища именно так, как им положено. Это популистский способ эксплуатации просителей убежища".

Исследователь считает, что правительство закрыло КПП для того, чтобы набрать политические очки. "Это желание посеять страх среди населения Финляндии, это сознательная политика "Истинных финнов", - отмечает Шейнин. Он также критикует закон, который для этого применил кабинет - статью 16 Закона о пограничной охране, который вступил в силу летом 2022 года и который определяет обстоятельства, при которых пункты пропуска через границу могут быть временно закрыты.

"Юридический раздел написан плохо. В качестве оправдания закрытия погранперехода приводится "обоснованное подозрение, что въезд произошел под влиянием иностранного государства", - напоминает Шейнин. - Проблема в том, что в основе всех просителей убежища лежит влияние иностранного государства. Люди бегут из-за преследований и бесчеловечного обращения, и это не может служить основанием для закрытия границ".

По мнению Шейнина, утверждать решения, принятые на основании таких законах, должен риксдаг, но этого не произошло. Таким образом и вся власть может быть передана правительству посредством решения самого кабинета, а это представляет риск для верховенства закона.

Нарушение прав мигрантов

Ученый также критически воспринял заявление министра внутренних дел и представителя партии Мари Рантанен, что мигрантам без документов якобы разрешено проходить через российский пограничный контроль, поэтому они могут подать заявление о предоставлении убежища в Финляндии. "Российские пограничные власти не обязаны обеспечивать соблюдение финского законодательства, это должны делать финские пограничные власти, - пояснил он. - У них нет обязанности препятствовать выезду людей из России. Наоборот, это право человека, каждый человек имеет право покинуть страну, в том числе и свою собственную, а далее Финляндия должна решить, пускать ли их в Финляндию, кого пускать и как будет рассматриваться заявление о предоставлении убежища".

Правительство Суоми уже заявило, что готово закрыть КПП и разрешить подачу заявлений о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа. "Вопрос о пересечении границы полностью зависит от Финляндии. Но сосредоточить процесс предоставления убежища таким образом, чтобы пришлось лететь в Финляндию, чтобы подать заявление о предоставлении убежища, является нарушением международного права", - подчеркивает Шейнин.