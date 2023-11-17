17 ноября, 11:42
Военная операция на Украине

В ВСУ заявили, что устаревшие модификации F-16 не смогут противостоять российским Су-35

Официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты устаревших серий могут защитить от дронов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украина хотела бы получить более современные модификации американских истребителей F-16, так как устаревшая линейка не сможет эффективно противостоять российским Су-35 и обеспечить украинским войскам преимущество в воздухе. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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"Устаревшая линейка F-16 не сможет противостоять такому российскому самолету, как Су-35. Нам нужна модификация F-16, способная обеспечить преимущество в воздухе над российской техникой", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Он пояснил, что самолеты устаревших серий могут защитить от дронов. "Но для достижения преимущества в воздухе нужны самолеты, чьи тактико-технические характеристики не будут уступать Су-30, Су-34, Су-35", - отметил Игнат.

Киев давно просит своих западных союзников передать ему F-16. На Западе до сих пор не назвали точных сроков, однако запустили программу переподготовки украинских пилотов для работы с этими самолетами. В Киеве выражали надежду, что Украина получит эти истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребителей F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки "Леопард". 

Теги:
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