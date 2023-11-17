Глава МИД Болгарии призвала не создавать ложных ожиданий в контексте поддержки Украины

Министр иностранных дел Мария Габриэль заявила, что ЕС следует открыто обсуждать реальное положение дел

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Евросоюзу следует открыто обсуждать реальное положение дел и не создавать ложных ожиданий в контексте поддержки Украины. Об этом заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль на пресс-конференции в Вене.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и будем поддерживать ее столько, сколько потребуется. Я думаю, что здесь важно не недооценивать ситуацию, но в то же время мы должны снова открыто обсуждать реальность и не создавать ожиданий, которые впоследствии превратятся в разочарования. У нас уже слишком много примеров в нашей европейской истории, и мы не должны повторять ошибки прошлого", - подчеркнула глава болгарского внешнеполитического ведомства.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. Если лидеры Евросоюза на встрече в середине декабря утвердят эти рекомендации, то переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года.