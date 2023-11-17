СМИ: часть стран ЕС выступают против присоединения Украины к сообществу

Среди них Австрия, Венгрия и Франция, передает портал EUobserver

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Австрия, Венгрия и Франция не желают видеть Киев в Евросоюзе, несмотря на рекомендации Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Германия в свою очередь не верит, что страна сможет стать членом объединения. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на европейского дипломата.

"Австрия, конечно, будет препятствовать [вступлению Украины в ЕС], но она будет прятаться за Венгрией", - сказал собеседник портала. "Несмотря на новую риторику, Франция в действительности не хочет видеть Украину в ЕС, а Германия ведет циничную игру", - добавил он. По его словам, ФРГ выступает за изменения в договорах Евросоюза, которые позволят странам сообщества принимать решения квалифицированным большинством голосов, а не единогласно. Это "даст Берлину больше власти" внутри объединения и якобы поможет быстрее решить судьбу о вступлении Украины в сообщество. "Но на самом деле они (Германия - прим. ТАСС) не верят, что Украина вступит в ЕС", - подчеркнул дипломат.

8 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия порекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией, Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. По всем странам ЕК включила ряд условий, которые они должны выполнить до принятия окончательного решения. Первым из них для всех стран является усиление борьбы с коррупцией. Фон дер Ляйен сообщила, что при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года, но сроки их завершения предсказать невозможно, это "процесс, основанный на заслугах".