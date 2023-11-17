Санду провела встречу с Кэмероном

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон по пути из Киева посетил минувшей ночью Кишинев, где встретился с президентом Молдавии Майей Санду и главой внешнеполитического ведомства страны Николаем Попеску.

"Я встретилась в Кишиневе с министром иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном, который недавно посетил Украину. Выразила благодарность за поддержку, которую Великобритания оказывает Республике Молдова и Украине", - написала Санду на своей странице в "Фейсбуке" (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Она добавила, что с главой британской дипломатии вопросы обсуждались вопросы "безопасности Черноморского региона", "двустороннее сотрудничество и совместные усилия в борьбе с коррупцией".