17 ноября, 12:07

Моди заявил, что Индия будет бороться с дипфейками и предупреждать об их появлении

Премьер-министр страны отметил, что необходимо обучать людей с помощью программ об искусственном интеллекте и дипфейках, рассказывать, как он работает, что может делать, какие проблемы может принести

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что злоупотребление искусственным интеллектом (ИИ) для создания дипфейковых видеороликов стало серьезной проблемой. Он также сообщил, что в Индии будут предупреждать о появлении дипфейков в интернете.

"Существует проблема, возникающая из-за искусственного интеллекта и дипфейков. Большая часть нашей страны не имеет параллельного варианта проверки. Люди часто в конечном итоге верят в дипфейки, и это приведет к серьезным проблемам", - сказал премьер, выступление которого транслировали местные телеканалы.

Он отметил, что необходимо обучать людей с помощью программ об искусственном интеллекте и дипфейках, рассказывать, "как он [ИИ] работает, что может делать, какие проблемы может принести". Премьер призвал средства массовой информации играть активную роль в информировании общественности о потенциальных рисках, связанных с искусственным интеллектом.

Глава индийского правительства указал, что в последнее время дипфейки наводнили интернет в стране. "Недавно я видел видео, в котором я пою песни Гарбы. Я даже был поражен тем, насколько хорошо сделано это видео. В интернете есть много других подобных видео", - указал Моди. Гарба - традиционный гуджаратский танец, сопровождаемый песнями.

Премьер добавил, что попросил команду ChatGpt отмечать такой фейковый контент и выдавать предупреждение, когда он распространяется в интернете. ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer, генеративный, предварительно обученный, трансформер), способен поддерживать запросы на разных языках, отвечать на вопросы и генерировать тексты по различным темам. Глава американской компании Open AI Сэм Альтман, которой принадлежит ChatGPT, в июне 2023 года встречался с Моди.

Ранее власти Индии заявили, что создание и распространение дипфейков влечет за собой строгое наказание: штраф в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.) или до трех лет тюремного заключения. 

Теги:
ИндияМоди, Нарендра
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