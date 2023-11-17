Лукашенко объявил 2024 год годом качества и поддержал учреждение госзнака качества

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил 2024 год в стране годом качества и поддержал идею учреждения в республике единого государственного знака качества.

"Следующий год объявляем годом качества. Пора. Производим неплохо, нам надо лучше - для того, чтобы конкурировать. Надо качество поднимать повыше", - сказал Лукашенко в ходе общения с работниками гомельского ювелирного завода "Кристалл", сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко также поддержал идею учредить в Белоруссии единый государственный знак качества, предложив взять за основу современного белорусского советский знак качества, который внешне ему нравится. При этом поставил правительству задачу максимально оперативно заняться этим вопросом.

Государственный знак качества СССР использовался для маркировки серийной продукции гражданского назначения, отвечавшей высоким стандартам качества товаров народного потребления и производственно-технической продукции. Пять граней этого знака ассоциировали с пятиконечной звездой, а также составляющими качества: надежностью, доступностью, безопасностью, эстетичностью, новаторством.

2023 год в Белоруссии был объявлен Годом мира и созидания.