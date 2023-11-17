В Литве завод взрывчатых веществ для карьеров переориентируют на нужды армии

Речь идет о заводе "Детона", расположенном в Пакруойском районе

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Завод по производству взрывчатых веществ для гражданских целей "Детона", находящийся в Пакруойском районе Литвы, будет переориентирован на военные нужды. Об этом во время посещения предприятия президентом балтийской республики Гитанасом Науседой сообщил журналистам директор "Детоны" Вайдас Зубавичюс.

"Государство ставит перед нами новые задачи влиться в систему оборонных предприятий. Мы к ее выполнению готовы", - сказал он.

"Детона" производит взрывчатку для размельчения породы в карьерах и для других гражданских потребностей. "Наша продукция близка к тому, что использует армия. Будем искать способы доведения ее до уровня, который необходим военным", - заявил директор.

Он не уточнил, что и в каких объемах планируется производить после модернизации завода.