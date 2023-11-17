17 ноября, 12:01

Армения станет полноправным членом МУС с 1 февраля

Ереван официально передал документы, подтверждающие ратификацию Римского статута

ГААГА, 17 ноября. /ТАСС/. Армения официально передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута, и станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) 1 февраля 2024 года. Об этом говорится в заявлении инстанции.

"Армения станет 124-м государством-участником и 19-й страной из восточноевропейской группы", - отметили в суде.

Кроме того, в МУС информировали, что армянская сторона передала документы, подтверждающие, что "Армения задним числом принимает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года".

Ранее в Москве присоединение Армении к Римскому статуту назвали абсолютно недружественным шагом. Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, МУС, выдавший некоторое время назад ордера на арест представителей высшего российского руководства, не имеет ничего общего с правосудием, это политизированная структура, выполняющая заказы по уголовному преследованию неугодных западу фигур. При этом Галузин подчеркнул, что эти ордера "абсолютно юридически ничтожны".

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не меняет внешнеполитического вектора. Он отметил, что вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против России и был запущен до выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина. По его словам, Римский статут предоставляет возможность регулирования отношений с отдельными странами на двусторонней основе. 

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